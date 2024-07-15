История обменного курса исландская крона–таджикские сомони

Обменный курс исландская крона/таджикские сомони сейчас составляет 0,078, отражая изменение в размере -0.127% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.795% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/таджикские сомони колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,079, и минимумом, равным 0,078, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -1.357% уменьшение стоимости.