История обменного курса исландская крона–саудовские риялы

Обменный курс исландская крона/саудовские риялы сейчас составляет 0,027, отражая изменение в размере -0.123% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.465% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/саудовские риялы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,027, и минимумом, равным 0,027, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.375% увеличение стоимости.