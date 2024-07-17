История обменного курса исландская крона–малавийские квачи

Обменный курс исландская крона/малавийские квачи сейчас составляет 12,556, отражая изменение в размере -0.356% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.873% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/малавийские квачи колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 12,691, и минимумом, равным 12,554, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.471% увеличение стоимости.