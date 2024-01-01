1 тысяча исландских крон в мьянманские кьяты
Сконвертируйте ISK в MMK по реальному обменному курсу
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|1 ISK в MMK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|15,3743
|15,3743
|Низкий
|15,0828
|14,8917
|В среднем
|15,2102
|15,1523
|Изменить
|1.05%
|2.59%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ISK к MMK
За последние 30 дней максимальный курс ISK к MMK составил 15,3743, а минимальный — 15,0828. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 15,2102. Изменение курса ISK к MMK в процентном соотношении составило 1.05.
За последние 90 дней максимальный курс ISK к MMK составил 15,3743, а минимальный — 14,8917. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 15,1523. Изменение курса ISK к MMK в процентном соотношении составило 2.59.
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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в мьянманские кьяты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и MMK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в MMK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Исландская крона / Мьянманский кьят
|1 ISK
|15,27700 MMK
|5 ISK
|76,38500 MMK
|10 ISK
|152,77000 MMK
|20 ISK
|305,54000 MMK
|50 ISK
|763,85000 MMK
|100 ISK
|1 527,70000 MMK
|250 ISK
|3 819,25000 MMK
|500 ISK
|7 638,50000 MMK
|1000 ISK
|15 277,00000 MMK
|2000 ISK
|30 554,00000 MMK
|5000 ISK
|76 385,00000 MMK
|10000 ISK
|152 770,00000 MMK