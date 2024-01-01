История обменного курса исландская крона–индонезийские рупии

Обменный курс исландская крона/индонезийские рупии сейчас составляет 117,707, отражая изменение в размере 0.080% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.148% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/индонезийские рупии колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 118,372, и минимумом, равным 117,557, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.373% увеличение стоимости.