История обменного курса исландская крона–канадские доллары

Обменный курс исландская крона/канадские доллары сейчас составляет 0,010, отражая изменение в размере 0.008% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.268% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/канадские доллары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,010, и минимумом, равным 0,010, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.278% увеличение стоимости.