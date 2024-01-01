История обменного курса исландская крона–бразильские реалы

Обменный курс исландская крона/бразильские реалы сейчас составляет 0,041, отражая изменение в размере 0.071% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.646% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/бразильские реалы колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,041, и минимумом, равным 0,039, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.802% увеличение стоимости.