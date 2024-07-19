20 израильских новых шекелей в гватемальские кетсали

Сконвертируйте ILS в GTQ по реальному обменному курсу

20 ils
42,56 gtq

₪1,000 ILS = Q2,128 GTQ

Среднерыночный курс в 14:41
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1 ILS в GTQПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,15762,1576
Низкий2,05842,0454
В среднем2,09802,0925
Изменить1.94%3.03%
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Соотношение 1 ILS к GTQ

За последние 30 дней максимальный курс ILS к GTQ составил 2,1576, а минимальный — 2,0584. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,0980. Изменение курса ILS к GTQ в процентном соотношении составило 1.94.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к GTQ составил 2,1576, а минимальный — 2,0454. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,0925. Изменение курса ILS к GTQ в процентном соотношении составило 3.03.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1351,4941,6270,96819,469
1 GBP1,18711,292108,1551,7731,931,14823,106
1 USD0,9190,774183,7211,3721,4940,88917,886
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в гватемальские кетсали

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и GTQ из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в GTQ, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Гватемальский кетсаль
1 ILS2,12810 GTQ
5 ILS10,64050 GTQ
10 ILS21,28100 GTQ
20 ILS42,56200 GTQ
50 ILS106,40500 GTQ
100 ILS212,81000 GTQ
250 ILS532,02500 GTQ
500 ILS1 064,05000 GTQ
1000 ILS2 128,10000 GTQ
2000 ILS4 256,20000 GTQ
5000 ILS10 640,50000 GTQ
10000 ILS21 281,00000 GTQ
Обменные курсы Гватемальский кетсаль / Израильский новый шекель
1 GTQ0,46990 ILS
5 GTQ2,34952 ILS
10 GTQ4,69903 ILS
20 GTQ9,39806 ILS
50 GTQ23,49515 ILS
100 GTQ46,99030 ILS
250 GTQ117,47575 ILS
500 GTQ234,95150 ILS
1000 GTQ469,90300 ILS
2000 GTQ939,80600 ILS
5000 GTQ2 349,51500 ILS
10000 GTQ4 699,03000 ILS