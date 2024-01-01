1 индонезийская рупия в самоанские талы

Сконвертируйте IDR в WST по реальному обменному курсу

1 idr
0,00 wst

Rp1,000 IDR = WS$0,0001681 WST

Среднерыночный курс в 13:14
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1 IDR в WSTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00020,0002
Низкий0,00020,0002
В среднем0,00020,0002
Изменить1.33%-0.61%
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Соотношение 1 IDR к WST

За последние 30 дней максимальный курс IDR к WST составил 0,0002, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0002. Изменение курса IDR к WST в процентном соотношении составило 1.33.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к WST составил 0,0002, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0002. Изменение курса IDR к WST в процентном соотношении составило -0.61.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6950,9191,3451,4951,3730,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,11511,4651,6281,4950,8438,502
1 SGD0,74362,2160,68311,1121,0210,5755,806

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в самоанские талы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и WST из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в WST, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийская рупия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Самоанская тала
1 IDR0,00017 WST
5 IDR0,00084 WST
10 IDR0,00168 WST
20 IDR0,00336 WST
50 IDR0,00841 WST
100 IDR0,01681 WST
250 IDR0,04203 WST
500 IDR0,08406 WST
1000 IDR0,16812 WST
2000 IDR0,33624 WST
5000 IDR0,84059 WST
10000 IDR1,68118 WST
Обменные курсы Самоанская тала / Индонезийская рупия
1 WST5 948,21000 IDR
5 WST29 741,05000 IDR
10 WST59 482,10000 IDR
20 WST118 964,20000 IDR
50 WST297 410,50000 IDR
100 WST594 821,00000 IDR
250 WST1 487 052,50000 IDR
500 WST2 974 105,00000 IDR
1000 WST5 948 210,00000 IDR
2000 WST11 896 420,00000 IDR
5000 WST29 741 050,00000 IDR
10000 WST59 482 100,00000 IDR