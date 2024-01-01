10 индонезийских рупий в танзанийские шиллинги

Сконвертируйте IDR в TZS по реальному обменному курсу

10 idr
1,65 tzs

Rp1,000 IDR = tzs0,1649 TZS

Среднерыночный курс в 07:47
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 IDR в TZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,16540,1654
Низкий0,15910,1590
В среднем0,16210,1612
Изменить3.06%3.70%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 IDR к TZS

За последние 30 дней максимальный курс IDR к TZS составил 0,1654, а минимальный — 0,1591. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1621. Изменение курса IDR к TZS в процентном соотношении составило 3.06.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к TZS составил 0,1654, а минимальный — 0,1590. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1612. Изменение курса IDR к TZS в процентном соотношении составило 3.70.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6860,9181,3451,4951,3730,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,11311,4641,6271,4940,8438,503
1 SGD0,74362,2180,68311,1111,020,5755,807

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в танзанийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Танзанийский шиллинг
1 IDR0,16491 TZS
5 IDR0,82454 TZS
10 IDR1,64908 TZS
20 IDR3,29816 TZS
50 IDR8,24540 TZS
100 IDR16,49080 TZS
250 IDR41,22700 TZS
500 IDR82,45400 TZS
1000 IDR164,90800 TZS
2000 IDR329,81600 TZS
5000 IDR824,54000 TZS
10000 IDR1 649,08000 TZS
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Индонезийская рупия
1 TZS6,06399 IDR
5 TZS30,31995 IDR
10 TZS60,63990 IDR
20 TZS121,27980 IDR
50 TZS303,19950 IDR
100 TZS606,39900 IDR
250 TZS1 515,99750 IDR
500 TZS3 031,99500 IDR
1000 TZS6 063,99000 IDR
2000 TZS12 127,98000 IDR
5000 TZS30 319,95000 IDR
10000 TZS60 639,90000 IDR