История обменного курса индонезийская рупия–гамбийские даласи

Обменный курс индонезийская рупия/гамбийские даласи сейчас составляет 0,004, отражая изменение в размере -0.207% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.858% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/гамбийские даласи колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,004, и минимумом, равным 0,004, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.492% уменьшение стоимости.