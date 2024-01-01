10 тысяч индонезийских рупий в датские кроны

Сконвертируйте IDR в DKK по реальному обменному курсу

10 000 idr
4,23 dkk

Rp1,000 IDR = kr0,0004234 DKK

Среднерыночный курс в 10:45
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1 IDR в DKKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00040,0004
Низкий0,00040,0004
В среднем0,00040,0004
Изменить-0.17%-1.71%
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Соотношение 1 IDR к DKK

За последние 30 дней максимальный курс IDR к DKK составил 0,0004, а минимальный — 0,0004. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0004. Изменение курса IDR к DKK в процентном соотношении составило -0.17.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к DKK составил 0,0004, а минимальный — 0,0004. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0004. Изменение курса IDR к DKK в процентном соотношении составило -1.71.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,670,9191,3451,4941,3720,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,07411,4641,6271,4930,8438,5
1 SGD0,74462,210,68311,1111,020,5765,806

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в датские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и DKK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в DKK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Датская крона
1 IDR0,00042 DKK
5 IDR0,00212 DKK
10 IDR0,00423 DKK
20 IDR0,00847 DKK
50 IDR0,02117 DKK
100 IDR0,04234 DKK
250 IDR0,10584 DKK
500 IDR0,21169 DKK
1000 IDR0,42338 DKK
2000 IDR0,84675 DKK
5000 IDR2,11689 DKK
10000 IDR4,23377 DKK
Обменные курсы Датская крона / Индонезийская рупия
1 DKK2 361,96000 IDR
5 DKK11 809,80000 IDR
10 DKK23 619,60000 IDR
20 DKK47 239,20000 IDR
50 DKK118 098,00000 IDR
100 DKK236 196,00000 IDR
250 DKK590 490,00000 IDR
500 DKK1 180 980,00000 IDR
1000 DKK2 361 960,00000 IDR
2000 DKK4 723 920,00000 IDR
5000 DKK11 809 800,00000 IDR
10000 DKK23 619 600,00000 IDR