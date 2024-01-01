1 тысяча индонезийских рупий в чешские кроны

Сконвертируйте IDR в CZK по реальному обменному курсу

1 000 idr
1,43 czk

Rp1,000 IDR = Kč0,001433 CZK

Среднерыночный курс в 10:42
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 IDR в CZKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00140,0015
Низкий0,00140,0014
В среднем0,00140,0014
Изменить1.20%-1.74%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 IDR к CZK

За последние 30 дней максимальный курс IDR к CZK составил 0,0014, а минимальный — 0,0014. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0014. Изменение курса IDR к CZK в процентном соотношении составило 1.20.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к CZK составил 0,0015, а минимальный — 0,0014. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0014. Изменение курса IDR к CZK в процентном соотношении составило -1.74.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6670,9191,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08891,06711,4641,6261,4930,8438,5
1 SGD0,74462,2080,68311,1111,020,5765,806

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в чешские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и CZK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в CZK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Чешская крона
1 IDR0,00143 CZK
5 IDR0,00717 CZK
10 IDR0,01433 CZK
20 IDR0,02866 CZK
50 IDR0,07165 CZK
100 IDR0,14331 CZK
250 IDR0,35827 CZK
500 IDR0,71655 CZK
1000 IDR1,43309 CZK
2000 IDR2,86618 CZK
5000 IDR7,16545 CZK
10000 IDR14,33090 CZK
Обменные курсы Чешская крона / Индонезийская рупия
1 CZK697,79000 IDR
5 CZK3 488,95000 IDR
10 CZK6 977,90000 IDR
20 CZK13 955,80000 IDR
50 CZK34 889,50000 IDR
100 CZK69 779,00000 IDR
250 CZK174 447,50000 IDR
500 CZK348 895,00000 IDR
1000 CZK697 790,00000 IDR
2000 CZK1 395 580,00000 IDR
5000 CZK3 488 950,00000 IDR
10000 CZK6 977 900,00000 IDR