История обменного курса венгерский форинт–австралийские доллары

Обменный курс венгерский форинт/австралийские доллары сейчас составляет 0,004, отражая изменение в размере 0.081% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.982% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/австралийские доллары колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,004, и минимумом, равным 0,004, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.329% увеличение стоимости.