История обменного курса австралийский доллар–венгерские форинты

Обменный курс австралийских доллара/венгерские форинты сейчас составляет 250,070, отражая изменение в размере 0.030% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.188% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/венгерские форинты колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 252,469, и минимумом, равным 246,746, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.470%.