История обменного курса эфиопский быр–узбекские сомы

Обменный курс эфиопских быра/узбекские сомы сейчас составляет 104,886, отражая изменение в размере -0.732% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.151% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/узбекские сомы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 106,590, и минимумом, равным 104,245, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.478%.