埃塞俄比亞比爾兌烏茲別克索姆匯率歷史紀錄

今日，埃塞俄比亞比爾兌烏茲別克索姆的匯率目前為218.156，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃塞俄比亞比爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.121%。

在過去一星期，埃塞俄比亞比爾兌烏茲別克索姆的匯率波動，在25-07-2024高見218.674，並在24-07-2024低見217.882。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.215%。