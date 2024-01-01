История обменного курса египетский фунт–танзанийские шиллинги

Обменный курс египетских фунта/танзанийские шиллинги сейчас составляет 54,048, отражая изменение в размере 0.024% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.973% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 55,706, и минимумом, равным 53,978, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.858%.