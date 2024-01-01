埃及鎊兌坦桑尼亞先令匯率歷史紀錄

今日，埃及鎊兌坦桑尼亞先令的匯率目前為55.383，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃及鎊的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.110%。

在過去一星期，埃及鎊兌坦桑尼亞先令的匯率波動，在26-07-2024高見55.762，並在22-07-2024低見54.724。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-1.100%。