История обменного курса египетский фунт–сьерра-леонские леоне

Обменный курс египетских фунта/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 461,558, отражая изменение в размере 0.024% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.383% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 468,332, и минимумом, равным 457,433, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.361%.