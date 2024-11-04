История обменного курса египетский фунт–перуанские новые соли

Обменный курс египетских фунта/перуанские новые соли сейчас составляет 0,076, отражая изменение в размере -0.052% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.071% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,078, и минимумом, равным 0,076, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.835%.