埃及鎊兌秘魯新索爾匯率歷史紀錄

今日，埃及鎊兌秘魯新索爾的匯率目前為0.077，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃及鎊的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.275%。

在過去一星期，埃及鎊兌秘魯新索爾的匯率波動，在24-07-2024高見0.078，並在26-07-2024低見0.077。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.496%。