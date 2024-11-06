История обменного курса египетский фунт–коморские франки

Обменный курс египетских фунта/коморские франки сейчас составляет 9,311, отражая изменение в размере -0.066% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.326% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/коморские франки колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 9,355, и минимумом, равным 9,157, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.876%.