История обменного курса египетский фунт–чешские кроны

Обменный курс египетских фунта/чешские кроны сейчас составляет 0,478, отражая изменение в размере -0.047% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.082% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/чешские кроны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,482, и минимумом, равным 0,471, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.948%.