История обменного курса египетский фунт–колумбийские песо

Обменный курс египетских фунта/колумбийские песо сейчас составляет 88,041, отражая изменение в размере -0.445% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.042% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/колумбийские песо колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 91,345, и минимумом, равным 87,267, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.178%.