История обменного курса алжирский динар–сейшельские рупии

Обменный курс алжирских динара/сейшельские рупии сейчас составляет 0,104, отражая изменение в размере 1.650% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.738% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,112, и минимумом, равным 0,100, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 8.884%.