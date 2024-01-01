阿爾及利亞第納爾兌塞舌爾盧比匯率歷史紀錄

今日，阿爾及利亞第納爾兌塞舌爾盧比的匯率目前為0.102，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾及利亞第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.362%。

在過去一星期，阿爾及利亞第納爾兌塞舌爾盧比的匯率波動，在22-07-2024高見0.110，並在26-07-2024低見0.099。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了5.370%。