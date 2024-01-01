История обменного курса алжирский динар–аргентинские песо

Обменный курс алжирских динара/аргентинские песо сейчас составляет 7,456, отражая изменение в размере 0.001% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.306% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/аргентинские песо колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 7,470, и минимумом, равным 7,422, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.580%.