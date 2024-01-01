阿爾及利亞第納爾兌阿根廷比索匯率歷史紀錄

今日，阿爾及利亞第納爾兌阿根廷比索的匯率目前為6.920，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾及利亞第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.558%。

在過去一星期，阿爾及利亞第納爾兌阿根廷比索的匯率波動，在26-07-2024高見6.924，並在22-07-2024低見6.876。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.238%。