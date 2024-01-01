История обменного курса доминиканское песо–тихоокеанские франки

Обменный курс доминиканских песо/тихоокеанские франки сейчас составляет 1,841, отражая изменение в размере 0.047% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.548% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/тихоокеанские франки колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 1,848, и минимумом, равным 1,817, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.700%.