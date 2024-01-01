多明尼加比索兌CFP法郎匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌CFP法郎的匯率目前為1.852，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.051%。

在過去一星期，多明尼加比索兌CFP法郎的匯率波動，在24-07-2024高見1.858，並在26-07-2024低見1.851。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.295%。