История обменного курса доминиканское песо–сьерра-леонские леоне

Обменный курс доминиканских песо/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 377,875, отражая изменение в размере 0.080% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.354% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 382,381, и минимумом, равным 374,458, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.394%.