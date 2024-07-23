多明尼加比索兌塞拉里昂列昂匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌塞拉里昂列昂的匯率目前為381.781，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.305%。

在過去一星期，多明尼加比索兌塞拉里昂列昂的匯率波動，在23-07-2024高見383.070，並在25-07-2024低見379.944。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.649%。