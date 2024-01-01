История обменного курса доминиканское песо–малагасийские ариари

Обменный курс доминиканских песо/малагасийские ариари сейчас составляет 76,689, отражая изменение в размере 0.162% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.099% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/малагасийские ариари колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 76,858, и минимумом, равным 76,065, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.522%.