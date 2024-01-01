多明尼加比索兌馬達加斯加阿里亞里匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌馬達加斯加阿里亞里的匯率目前為76.113，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.240%。

在過去一星期，多明尼加比索兌馬達加斯加阿里亞里的匯率波動，在25-07-2024高見76.735，並在22-07-2024低見75.882。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.824%。