История обменного курса доминиканское песо–армянские драмы

Обменный курс доминиканских песо/армянские драмы сейчас составляет 6,425, отражая изменение в размере 0.042% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.206% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/армянские драмы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 6,447, и минимумом, равным 6,392, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.786%.