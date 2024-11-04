История обменного курса армянский драм–доминиканские песо

Обменный курс армянских драма/доминиканские песо сейчас составляет 0,156, отражая изменение в размере -0.018% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.206% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/доминиканские песо колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,156, и минимумом, равным 0,155, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.780%.