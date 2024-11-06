История обменного курса датская крона–японские иены

Обменный курс датские кроны/японские иены сейчас составляет 21,939, отражая изменение в размере -0.157% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.268% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/японские иены колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 22,266, и минимумом, равным 21,915, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.321%.