丹麥克朗兌日元匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌日元的匯率目前為22.367，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.613%。

在過去一星期，丹麥克朗兌日元的匯率波動，在22-07-2024高見22.999，並在25-07-2024低見22.121。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.545%。