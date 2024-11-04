История обменного курса франк Джибути–сьерра-леонские леоне

Обменный курс франка Джибути/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 127,949, отражая изменение в размере 0.048% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.486% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 129,196, и минимумом, равным 126,933, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.289%.