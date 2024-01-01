История обменного курса франк Джибути–руандийские франки

Обменный курс франка Джибути/руандийские франки сейчас составляет 7,671, отражая изменение в размере -0.125% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.306% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/руандийские франки колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 7,704, и минимумом, равным 7,647, на 02-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.345%.