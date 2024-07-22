吉布地法郎兌盧旺達法郎匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌盧旺達法郎的匯率目前為7.389，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.176%。

在過去一星期，吉布地法郎兌盧旺達法郎的匯率波動，在22-07-2024高見7.418，並在23-07-2024低見7.378。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.228%。