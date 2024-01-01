История обменного курса франк Джибути–парагвайские гуарани

Обменный курс франка Джибути/парагвайские гуарани сейчас составляет 43,961, отражая изменение в размере 0.063% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.064% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 44,074, и минимумом, равным 43,743, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.424%.