История обменного курса франк Джибути–пакистанские рупии

Обменный курс франка Джибути/пакистанские рупии сейчас составляет 1,563, отражая изменение в размере 0.047% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.130% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/пакистанские рупии колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 1,565, и минимумом, равным 1,560, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.139%.