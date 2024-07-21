吉布地法郎兌巴基斯坦盧比匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌巴基斯坦盧比的匯率目前為1.566，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.070%。

在過去一星期，吉布地法郎兌巴基斯坦盧比的匯率波動，在21-07-2024高見1.568，並在23-07-2024低見1.564。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了0.204%。