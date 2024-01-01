История обменного курса франк Джибути–гайанские доллары

Обменный курс франка Джибути/гайанские доллары сейчас составляет 1,176, отражая изменение в размере 0.048% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.059% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/гайанские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1,177, и минимумом, равным 1,172, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.349%.