吉布地法郎兌圭亞那元匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌圭亞那元的匯率目前為1.174，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.003%。

在過去一星期，吉布地法郎兌圭亞那元的匯率波動，在24-07-2024高見1.176，並在24-07-2024低見1.171。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.289%。