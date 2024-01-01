История обменного курса франк Джибути–гватемальские кетсали

Обменный курс франка Джибути/гватемальские кетсали сейчас составляет 0,043, отражая изменение в размере 0.060% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.182% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/гватемальские кетсали колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,043, и минимумом, равным 0,043, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.139%.