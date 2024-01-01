吉布地法郎兌危地馬拉格查爾匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌危地馬拉格查爾的匯率目前為0.044，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.226%。

在過去一星期，吉布地法郎兌危地馬拉格查爾的匯率波動，在23-07-2024高見0.044，並在26-07-2024低見0.044。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.166%。