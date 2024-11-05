История обменного курса франк Джибути–коста-риканские колоны

Обменный курс франка Джибути/коста-риканские колоны сейчас составляет 2,884, отражая изменение в размере 0.253% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.091% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 2,888, и минимумом, равным 2,873, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.285%.